LAKOTA RADIO WITH TOMA HAWK

Ayant construit sa vie autour de la techno, Toma Hawk montre son éducation musicale à travers les subtilités de sa musique et a sorti plusieurs titres époustouflants, dont «Build Love» et «Inside Out». Après quelques années d'absence, Toma est retourné au studio en 2017 en se concentrant principalement sur la musique et en se consacrant au plaisir de créer et en sortant de la musique mieux que jamais.

Pour partager ses compétences, ses connaissances et sa richesse d'expérience, Toma a également fondé son propre label de disques Lakota Music où il sort sa propre musique et est en train de rechercher des talents à nourrir et à encadrer. Non seulement Toma Hawk crée des morceaux Techno exceptionnels, mais il est aussi un maître derrière les platines où son amour transparaît et ses sélections vous emmènent dans un voyage extatique à travers le royaume profond de la Techno.

Vous pouvez découvrir les styles emblématiques de Toma à travers des podcasts et des plates-formes en ligne alors qu'il envisage de revenir sur scène cette année alors qu'il envisage de redonner à la communauté et contribue à maintenir vivante la scène underground mondiale.

