SP23

Initiateur du mouvement Free Party, le mythique et intemporel sound-system Spiral Tribe se rassemble pour une date exceptionnelle à Strasbourg le samedi 14 décembre 2019 !

Un évènement incontournable, à ne manquer sous aucun prétexte, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album : « Fugitive Future » !

Symbole de liberté et d’une musique sans étiquette, les membres de cette tribu légendaire ont façonné de leurs mains tout un pan de l'histoire des Raves. Pères fondateurs à l’origine de ce mouvement, leur venue laisse présager un trip cosmique sidérant, fusion de l'esprit rave et de la toute-puissance des courants Techno, Tribe, Jungle, Breakbeat et Hard Beat.

Ses membres originels se rassembleront pour concocter un voyage sensoriel unique en son genre, dont leur nouveau disque « Fugitive Future » laisse d’ores et déjà entrevoir la singularité. Pour fêter comme il se doit la sortie de cet album près de 25 ans après leurs débuts, les membres iconiques du collectif seront présents à Strasbourg le 14 décembre : le précurseur 69DB emmènera le public alsacien dans un périple hypnotique absolument détonant, tandis que l’insensé Crystal Distortion procèdera à une nouvelle expérimentation live inédite, invitant chacun à basculer dans une tout autre dimension, irréelle. L’emblématique Ixindamix, véritable laboratoire psychédélique, conduira quant à elle une expédition quasi mystique au pays du groove, puis les irremplaçables Jeff23 et Mickey Meltdown viendront finalement parachever cette nuit particulièrement haute en couleurs, envoûtant La Laiterie entre sonorités profondes et funky entremêlées dans une Techno transcendante.

Le crew légendaire sera épaulé dans sa mission par des artistes locaux. Avec leur style unique couplé à leur approche conviviale et authentique de la fête, ces activistes de l’underground – Miss Torn, Noxico, Masterphil, Fenomen, Serge Neos, Norbert to et Danielson – exploreront l’éclectisme des musiques électroniques à grands coups d'infrabasses et de rythmiques syncopées !

Le samedi 14 décembre 2019, l’éternelle énergie du mouvement Rave s’emparera de La Laiterie pour une nuit absolument mémorable qui fera vibrer ses murs jusqu’à l’aube !

Le samedi 14 décembre 2019, à Strasbourg : get into the Spiral !!