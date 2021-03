Phil Loraine - House Trained

Musique house de qualité contrôlée - strictement pas de s ** t sur le sol "

Spectacle de mixage DJ «house workout» de 60 minutes par le DJ / artiste manager d'Ibiza, le propriétaire du label et l'animateur de l'émission «Phil Loraine»

L'émission est produite par Chris Bailey de TBIC (The Boy In The Corner) qui a produit plus de 300 émissions de radio pour des labels et des DJ, dont le n ° 1 mondial Martin Garrix.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 13h00 à 14h00.