Naiz:on Air

Naiz: ON AIR est votre nouvelle ressource hebdomadaire pour le meilleur de la nouvelle et à venir Tech House présentée par Naizon.

Vous apportant le son de l'underground sur les ondes du monde entier - rejoignez-nous pour présenter une gamme des noms les plus excitants du monde de la musique de club.

Chaque semaine présente le segment «Track of The Future» dans lequel nous entendons le choix de Naizon de la nouvelle promo ou démo la plus en vogue dans son sac alors qu'il se fraye un chemin à travers un mélange prêt pour le dancefloor de la meilleure musique House du moment.

Restez à l'écoute pour une syndication mondiale et une armée d'invités lourds sur Naiz: ON AIR - votre nouvelle maison pour tout Tech House et au-delà.