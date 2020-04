AIRWAVE PROGRESSIONS

Voici un tout nouveau spectacle organisé par Airwave. Progressions est le nouveau concept d'Airwave et le début d'une nouvelle aventure passionnante. Progressions Radio reflète le son d'Airwave ici et maintenant. Attrapez-le chaque mois sur votre station de radio préférée et regardez cet espace car au-delà de la radio, il y a plus à faire.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 1h00 à 3h00 du matin. Heure Francaise.