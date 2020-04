Kaiserdisco

Frédéric Berger et Patrick Buck se sont réunis pour la première fois en tant que Kaiserdisco en 2008 après près d'une décennie d'opérations séparées en tant qu'actes solo. Le changement a immédiatement porté ses fruits et la paire a depuis recueilli un soutien mondial. Leur polyvalence lorsqu'il s'agit de mélanger des éléments de techno, de deep house et de minimaliste en a fait des favoris incontournables sur la scène underground mondiale. Des sorties acclamées sur des labels tels que Drumcode, 100% Pure, Kling Klong, Terminal M et My Best Friend, associées à des performances dans les clubs et festivals les plus impressionnants du monde leur ont donné le respect bien mérité de l'industrie. Avec leur propre label, KD Music, les garçons ont la chance de sortir la musique qu'ils aiment et selon leurs propres conditions. Présentant le mélange parfait de talents internationaux et émergents, l'empreinte a déjà vu des versions de tueur de Danny Serrano et Darlyn Vlys, Hollen, F.Sonik, Kernel Key, Anil Chawla, Fabian Argomedo, Arjun Vagale et bien sûr Kaiserdisco eux-mêmes. Après avoir passé une grande partie des six derniers mois enfermés dans des sessions studio intenses, Kaiserdisco se prépare également à sortir son deuxième album studio, «Meet Me On The Floor». Le format LP a permis à Patrick et à Frédéric d'avoir la possibilité de présenter un large éventail de leurs influences, inspirations et passions. Prévu pour une sortie sur KD Music le 1er juillet 2013, l'album devrait propulser Kaiserdisco encore plus loin sous les projecteurs de la musique électronique.