© Webradio DISCOID

D-FORMATION - Beatfreak Radio Show

D-FORMATION est Dimas Carbajo, le propriétaire et principal représentant de BEATFREAK GROUP, une alliance commerciale qui est fière d'inclure, entre autres, la première maison de disques espagnole de musique électronique underground, BEATFREAK RECORDINGS, qui véhicule ce style de musique national. à la planète entière depuis 1997.



Avec plus de 25 ans de carrière, D-FORMATION est l'un des artistes de musique électronique les plus respectés dans le monde. Preuve en est son album 'MADRID' pour YOSHITOSHI, (le label de Deep Dish), qui a été lancé dans l'une des séries de compilation les plus prestigieuses de l'industrie, étant le seul artiste espagnol présenté jusqu'ici.

À peine âgé de 17 ans, il remporte le premier prix du championnat DMC DJ espagnol deux fois de suite (véase vídeo) et, dès lors, son travail est infatigable non seulement en tant que mégamixer pour de nombreuses compagnies musicales multinationales espagnoles, mais aussi voyager dans tout le pays avec ses concerts DMC.

À 23 ans seulement, l'un de ses plus grands projets voit le jour: il crée son premier label, MD RECORDS, qui révolutionne le marché de la musique électronique de l'époque et se positionne comme le meilleur label espagnol avec la meilleure musique électronique depuis de nombreuses années .



Peu après qu'un autre grand projet se soit concrétisé, RESOLUTE DISTRIBUTION, l'une des plus grandes sociétés de distribution de vinyles en Espagne, avec laquelle il a fait connaître la musique électronique espagnole aux quatre coins du monde.



Et le reste, comme on le dit souvent, c'est l'histoire ...

En 2003, motivé par le besoin professionnel de changer non seulement sa carrière, mais aussi son propre style musical, la grande évolution artistique a vu le jour et continue de fonctionner de nos jours: D-FORMATION.



À partir de ce moment, sa montée en tant que DJ et producteur a été et continue d'être imparable, obtenant et garantissant la reconnaissance et le soutien de la grande majorité de l'industrie clandestine de Tech et Progressive House à Trance elle-même.

Et tout cela était dû à ces nuances mélodiques, intrinsèques et inhérentes à ses morceaux, qui ont ravi et fait des merveilles avec des artistes comme Tiësto, Armin Van Buuren, Danny Tenaglia, John Digweed, Hernan Cattaneo ou Deep Dish, qui lui ont également permis de travailler pour des labels comme Sony Music, Virgin Records, EMI, Beatfreak, Tusom, Toolroom, Yoshitoshi, Frequenza, Nerveux, Twisted, CR2, Stereo Productions, Monique Musique, Baroque, Suara, 303 Lovers, Natura Viva et bien d'autres.



Ses morceaux originaux ont été remixés par des artistes tels que D-Nox et Beckers, My Favourite Robot, Ruede Hagelstein, Tud City Kids, Victor Calderon, Chus & Ceballos, Oscar L, Sergio Fernandez, Zombies à Miami, ATFC, Rick Pier O Neil et beaucoup d'autres. Il a également fait des remixes pour l'un des noms les plus importants de la musique électronique comme Victor Calderon, Chus & Ceballos, Sharam Deep Dish, Marco V, David Tort, Smoking Jo, Oscar L et bien d'autres.



Les titres et remixes originaux de D-Formation sont fortement soutenus par des noms légendaires tels que Joris Voorn, Hernan Cattaneo, Victor Calderon, John Digweed, Mark Knight, D-Nox et Beckers, Marco Carola, Carl Cox, Dubfire, John Aquaviva, Sasha, Guy. J, Los Suruba, Oliver Giacomotto, Chus et Ceballos, Pan-Pot, Coyu, Nick Fanculi, Nick Curley, Dennis Cruz - ce ne sont que quelques noms de la liste interminable.



De nombreux prix en tant que DJ et producteur accordés par l'industrie garantissent toutes ces années de sa carrière professionnelle, bien qu'il soit remarquable sa position # 39 dans le Top 100 DJ du prestigieux magazine DJMAG, le plus haut classement qu'un DJ espagnol a jamais atteint (véase archivo).



En 2014, Beatport a considéré et inclus D-FORMATION comme l'un des artistes les plus importants de la dernière décennie, avec de grands noms qui ont aussi marqué l'histoire comme Deadmau5, Eric Prydz, Sasha, John Digweed, Nathan Fake, Guy Gerber ou Dave. Matelot (véase archivo). Aussi en 2014, son remix pour Coca & Villa - La Noche (D-Formation Remix) a été Top 1 des meilleures ventes dans tous les magasins numériques en ligne.



Aujourd'hui, il combine son travail au studio avec une tournée presque permanente à travers les meilleurs clubs, festivals et événements dans le monde entier tels que Space, Amnesia, Privilege ou Pacha à Ibiza, Ageha et Womb (Tokyo), Zouk Club (Singapour), Pacha Cielo (New York), Pacha (Portugal), Stéréo (Montréal) Sirena (Brésil), Ministry Of Sound (Londres), Egg (Londres), Paradiso (Amsterdam), Paradiso (Rodes), Queen (Paris), Pacha Sharm (Egypte), Espace Charm el Cheikh (Le Caire, Egypte), Espace (Miami), Avalon (Los Angeles), Flash (Washington), Sortie (New York), Village gai (Rome, Italie), La Feria (Chili), Unité Club (Mexique), Bog Club Argentine), Blow (Buenos Aires, Argentine), Space of Sound ou Fabrik (Madrid), Club SOS, Club Cindirella, Club Absolut, Club Feelnet (Chine), Club Evil (Séoul) ou Club Stadium (Jakarta), où il a partagé le stand avec des artistes aussi renommés que Marco Carola, Car l Cox, John Digweed, Loco Dice, Hernan Cattaneo, Steve Lawler, Dubfire, Nic Fanchulli, Chus et Ceballos, Dave Clarke, Layo et Bushwacka, Sharam, Victor Calderone, Technasie, Michel De Hey, Booka Shade ou Umek.Une chose peut dites-le pour l'artiste légendaire D-Formation - Attendez-vous à l'inattendu car le meilleur reste à venir ...

