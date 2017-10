© Webradio DISCOID

Après avoir étudié aux États-Unis, Christian a déménagé à Sao Paulo, au Brésil, où il a joué dans les meilleurs clubs de la ville et des régions avoisinantes, où il aime toujours jouer aujourd'hui et continue d'avoir un très grand nombre de fans.

En 1997, il a commencé son label Tronic, depuis lors, il a dominé les charts avec des versions de Christian lui-même et Chus & Ceballos, ANNA, Paco Osuna, Loco & Jam, Kaiserdisco, Enrico Sangiuliano, Nick Curly et plus encore.

Le label est maintenant le label techno le plus vendu au monde selon Beatport, et vient de fêter sa 200ème édition.

Tronic a également un spectacle hebdomadaire qui est maintenant syndiqué à plus de 100 stations dans le monde, leur 200e spectacle a été célébré avec l'invité spécial Adam Beyer.

Christian a dominé les charts et les playlists de DJ avec un flux régulier de sorties sur de nombreuses étiquettes de prestige comme Plus8 / Minus, Drumcode, Cocoon, Bedrock, Mobilee et Tronic. Son dernier EP "Force Majeure", sorti en juillet 2016 sur Drumcode, était au numéro 3 et est resté sur Beatports Techno Top 10 pendant plus d'un mois.

Il a sorti trois albums solo marquants; "Omakase" en 2013 qui a obtenu des éloges dans le monde entier avec une superbe sélection de titres qui ont démontré sa polyvalence en tant que producteur.

Son suivi a été avec "Stranger Than Paradise" en 2016, il a sorti le voyage musical de 11 pistes "Input-Output".

L'album a été suivi d'un vaste tour d'album dans plus de 20 pays et de deux remixes complets sortis début 2017 avec des artistes comme Pig & Dan, Julian Jeweil et la légende Laurent Garnier tous en reprise.

Les Tronic Nights amènent des artistes de label dans des lieux et des festivals à travers le monde - avec des dates dans toute l'Europe, y compris ADE et Ultra Resistance à Ibiza.

Tronic a toujours été un label axé sur l'album, et Christian a annoncé que son nouveau projet de collaboration sera publié en Octobre.

Il a passé les 9 derniers mois à produire des morceaux avec une sélection d'artistes hors concours dans leurs studios, ce qui l'a emmené partout dans le monde.