© Webradio DISCOID

Jeton Records Radio Show propose des mélanges de DJ et des sets live des meilleurs artistes et producteurs du monde impliqués dans Jeton.



Jeton Records a été créé avec un seul but; Qualité d'impression Techno touche à l'espace.

La devise de Jeton est de consister et d'insister sur les créations et les productions à organiser avec l'âme, l'histoire et l'innovation.

L'étiquette a été trouvée en 2009 par Ferhat Albayrak, la maison de ses enregistrements et remixes avec une vision d'être un foyer mondial d'empreintes extraordinaires et peu communes des créme de la créme artistes en soutenant le meilleur de la nouvelle race à venir.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 21h00 à 22h00.

Élever un niveau pour être un point de repère est une décision difficile, tout en motivant les gens à faire et à produire l'unicité de Techno puisque Techno est dans nos vies, avec nos vies. Jeton sera soutenu par un nombre remarquable d'artistes respectés et Jeton mettra en vedette une place familiale avec ces artistes et contributeurs. Initialement basé à Istanbul, en Turquie, Jeton collaborera avec le mythe de l'est et le goût de l'ouest, alors que nous vivons et vivons ici à Istanbul tous les jours, le mélange culturel ultime de nos vies.

Jeton est activé. Monter.



