Webradio DISCOID

Simon McCann

Simon McCann a pris l'influence de la scène de danse de Plymouth après avoir fréquenté de nombreux sites dans sa jeunesse et écouté des émissions de radio nationales et internationales.



C'est ici qu'il a décidé que la musique Trance était pour lui et bien qu'il ait été influencé par les sons plus commerciaux, il à trouvé les nuits qu'il a fréquentées dans la ville, plus le métro, mais plus large son goût est devenu.

En diffusion sur DISCOID...

À l'âge de 22 ans, ses goûts se sont développés au stade où il a joué Trance pendant de nombreuses années et c'est après un encouragement des amis lors d'une fête de maison qu'il a soumis un mélange au Concours Liquid Pulse DJ en 2013 , Qu'il a gagné. Depuis

Remportant la compétition en 2013 Simon a joué au ministère de Sound à Londres, Volksfest et cette année il a fait en

Débuts à Ibiza. Il a également commencé à produire de la transe et a eu ses trois premiers singles 'One Day', 'Black Moon' et 'The Unknown' tous signés pour l'impression de trance

Découvrir.





Amassant le support de DJ dans le monde entier avec Paul Van Dyk, Giuseppe Ottaviani, Alex M.O.R.P.H, qui a donné son reflet à ses productions, Simon a récemment lancé le label de l'événement Cohesion qui a amené Dave Pearce, Judge Jules, Public Domain, Lee Haslam et d'autres personnes dans sa ville natale.



La «Radio de cohésion» a semblé l'étape logique et lancée en janvier 2017, qui est déjà syndiquée dans le monde entier sur les stations FM et numériquement.

Attendez-vous à entendre beaucoup plus de Simon McCann en 2017!



Links:

https://www.facebook.com/profile.php?id=293548241014324&fref=ts

http://www.twitter.com/simonmccann3

http://www.soundcloud.com/simon-mccann