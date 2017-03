Webradio DISCOID

Felix Kröcher Radioshow

La techno d'Allemagne à une longue tradition et de nombreux visages.

L'un de ses plus célèbres est FELIX KROECHER de Francfort.

Malgré seulement 30 ans, il a contribué à la musique électronique depuis le milieu des années 00.

Avec sa propre interprétation de la techno, il présente le zeitgeist d'une manière qui ne se soucie pas de la tendance mais préfère en créer de nouvelles.

Le son pour la piste de danse - présenté pour la première fois au légendaire U60311 dans sa ville natale est vivant dans les grands festivals et les clubs les plus célèbres.

Les événements sur le sol allemand tels que Time Warp, SonneMondSterne, NATURE UN et MAYDAY sont ses hôtes constants. FELIX KROECHER participe également à de nombreuses manifestations internationales telles que le WIRE Festival au Japon, le Nocturnal aux USA, Urban Art Forms et RaveOnSnow en Autriche ou Awakenings et Amsterdam Dance Event aux Pays-Bas. Son succès montre qu'il a raison: il jouit d'une base de fans grandissante autour du globe. Ce n'est pas seulement depuis la sortie de son album très acclamé "LÄUFT" en 2011 et de la prochaine tournée mondiale que le nom FELIX KROECHER est synonyme de techno de haute qualité made in Germany. Les versions précédentes telles que "The Live Collection" (2007), le premier longplay "Connected" (2008) et la compilation "DISCOVER" (2010) ont suscité beaucoup d'attention.



De plus, FELIX KROECHER a atteint beaucoup d'auditeurs avec son émission de radio sur la plus importante chaîne allemande pour la musique électronique Sunshine Live depuis 2004. C'est là qu'il présente non seulement son propre travail, mais aussi le plus récent et le plus grand du champ étendu De techno sort tous les mercredis soirs. Pendant quelques mois, Felix a accueilli une autre émission de radio qui touche 30 stations de radio internationales à travers le monde, en croissance.



FELIX KROECHER est synonyme de techno vécue avec un sentiment spécial et une grande partie de la passion. Il est un artiste avec un sens aigu des vibrations et des tendances à venir et donc un vrai maître de son métier. A la fois son large savoir-faire musical et sa personnalité amicale en font un véritable aimant pour le public et lui ont valu de nombreux postes de premier plan dans les votes annuels des médias pertinents au sein de la scène. Vous continuerez certainement à entendre beaucoup de FELIX KROECHER quand il s'agit de frais, de longue durée et de haute qualité techno.

FELIX KRÖCHER im Web:

www.felixkroecher.com

www.facebook.com/felixkroecherofficial

www.twitter.com/felixkroecher

www.youtube.com/kroecherfelix

www.soundcloud.com/felix-kroecher

Bookingkontakt:

SWINQUE Management & Booking

c/o Martin Königsmann

Tel.: 02361 – 10 60 40

0151 – 588 252 99

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

www.swinque.com



Pressekontakt:

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.