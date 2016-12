Webradio DISCOID

Andrea Piko

Expérience en tant que DJ, a commencé dans son année scolaire, Andrea a toujours eu une grande passion pour la musique de type électronique.

Il a commencé avec le Hip-Hop, puis quelques années plus tard il est intéressé par le genre Electro House.



Dans l'été 2007, quand il a entendu son père (DJ Ferry) dans un club local (Isola D'elba, Murumbi) il savait qu'il voulait être un DJ et de là a commencé sa carrière debout derrière son père.





Après l'été 2007, Andrea a déménagé à Livourne (Toscane) où il a commencé à jouer dans des soirées privées (Orlando Partie ouverte), et beaucoup de gens ont commencé à le suivre et à l'été de 2008, la plupart des clubs ont commencé à l'inviter à jouer.

Après quelques événements mémorables en 2009 ont commencé à mélanger un nouveau genre, Minimal Techno. En été, il est allé à l'île d'Elbe et est devenu un résident au club Le club 64. En 2010, il a commencé à produire de la musique et a fait sa première piste.



L'hiver de 2011, Andrea a commencé à jouer en Ukraine où il a été approché par différents clubs. Après l'hiver, il laisse derrière lui un projet appelé Bastardo. Il a décidé de quitter son nom que l'artiste Andrea Piko.



En 2012, il a ouvert son propre label sous le nom de PIKO MUSIC et l'ouverture, il avait été le soutien des artistes de qualité que Angy Kore, Natalino Nunes, Dualitik, Balthazar & JackRock, Anna Lee, Franchino, Joy Kitikonti et beaucoup plus.



Après ouverture, il a décidé de venir à Londres, de connaître de nouveaux talents et de nouveaux peuples.



2014 pour Andrea est très explosif a été l'année, il a joué sur la plus célèbre FM la station KISS en Ukraine, il a joué aussi sur Forsage Club (Kiev) a commencé la collaboration avec la meilleure scène Techno chanteur italien est Franchino de Metempsicosi. Fait une piste avec la principale station de radio Kiss FM la piste appelée "Téléphone" et beaucoup d'autres ..



Maintenant, il est à la recherche de collaboration et d'agences de cours pour travailler dans les clubs.