© Webradio DISCOID

Fabio Salerni

Fabio Salerni, House / Tech basé à Rome House DJ et producteur, a été attiré dès son plus jeune âge par la musique électronique et du clubbing, apprendre les rudiments de l'art du DJing de son frère, un dj.



Il a déménagé à Rome à l'âge de 18 ans, mais il a gardé un lien fort avec sa terre natale, avec ses amis Maurizio Paladino et Rosario Rummolo («l'équipe Blackout Djs»), un point de référence pour la vie nocturne à Calabria.



Il a été DJ résident aux côtés de légendes House Calabria Angelo Posito et Federico Guglielmi à Priscilla Club House, premier et désormais unique de la 100% pure House club de musique en Calabria.

Doué d'une grande technique, jamais ordinaire, Fabio fait de la sélection de la musique et de la recherche de son arme secrète, offrant toujours un son novateur et moderne qui distingue Fabio à partir d'aujourd'hui la musique et de l'analphabétisme "grossièreté".

Fabio préfère le son underground, propice au dancefloor orientée exigeante et de qualité.



Pour plus d'infos et réservation: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.