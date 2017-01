Webradio DISCOID

Boogie Pimps

vendredi 23 octobre 2015



Ses 4 mains, 2 têtes, 1 mélangeur, ass shakin', fiche breakin', fiche makin', aaaannnnddd il va un petit quelque chose comme ça .... Boogie PIMPIN'

Sur l'un de ses nombreux voyages aux USA, Mark J Klak découvert de nouveaux Yorks légendaire "Tunnel", où l'intérieur des Bucketheads pris à la scène. De cette seule expérience est venu le point tournant, le musicien accompli a été converti en tout housemusic.



La vie d'un Dj a commencé comme la première priorité, tout en produisant sa propre musique et de le livrer à la population a continué de croître plus forte.

Les Pimps Boogie tiré à la renommée avec le succès mondial hit "Somebody to Love" ... le disque d'or de prendre la place d'honneur sur le mur au studio Pimps.



Le suivi single "Sunny" également en tête des palmarès Billboard Brittish. Quatre vidéos ont été produites pour ces 2 chansons sur 3 pays, Cuba, l'Afrique du Sud et le Royaume Uni. Ces vidéos ont présenté sur MTV, VIVA canaux vidéo et de musique du monde entier ... des trucs musiciens sont faits les rêves.



Depuis lors, les Pimps Boogie ont constamment publié des airs frais sur les étiquettes Ministry of Sound et la superstar des dossiers et ont été sous forte demande pour des remixes pour des artistes comme Axwell, KLF, Jason Nevins et Rosenstolz, mélange qui disposent sur les playlists des mondes meilleurs DJs . Les Pimps Boogie sont, comme Djs, réservé dans le monde entier et sans relâche en tournée en Europe, la Russie, l'Asie, l'Australie et bien sûr Ibiza.The Pimps continuer à tenir des résidences, et de jouer régulièrement dans Moscow's Neo Club et également Joue Joué Club à Erfurt (Allemagne ). Avec leurs DJ sets grandioses et toujours impressionnants, les Pimps Boogie continuer à démontrer son club pur à partir de laquelle leurs fans peuvent affirmer sa conviction: EN PIMPS WE TRUST