Webradio DISCOID

Techno parade 2017

Le plus grand évènement français dédié aux musiques électroniques est de retour samedi 23 septembre 2017 !



Cela fait maintenant 19 ans que l'association Technopol organise la Techno Parade pour défendre le droit à la fête et promouvoir la diversité des musiques électroniques. On revient en force samedi 23 septembre 2017 et on espère vous voir encore plus nombreux que l'année dernière danser derrière les chars !

Une grosse programmation vous attend, encore un peu de patience avant de la découvrir.





Vous voulez votre propre char à la Techno Parade ? Pour envoyer votre candidature, c'est juste ici : http://bit.ly/2ss17ej