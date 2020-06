Federico Scavo

Federico Scavo a une base de fans de plus de 200 000 utilisateurs sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Federico Scavo a inventé le format #federicoscavoindabox, une soirée exclusive réservé à une centaine de personnes, réalisé dans les meilleurs endroits du monde.

Ce n'est qu'à la réception de l'invitation que vous découvrirez le Dress Code, à chaque fois différent.

Les invités sont les protagonistes de la fête avec Federico.

Ils restent derrière le stand pendant tout le temps du dj-set, pendant le tournage, un vidéoclip d'une durée d'une heure sera enregistré.

Le vidéoclip montrera la fête d'un front perspective, donnant une vision globale unie avec beaucoup de détails, capturé par certains opérateurs qui se déplacent dans l'espace.

Un petit aperçu est diffusé en direct sur la page Facebook puis le vidéoclip complet sera téléchargé sur la chaîne Youtube de Federico Scavo et partagé sur tous les réseaux sociaux

pages de réseaux.

Le vidéoclip de la première soirée #federicoscavoindabox a atteint plus de 96 000 vues sur Youtube et plus de 300.000 avec partage social.

https://www.facebook.com/federicoscavoofficial

https://twitter.com/federicoscavo

https://www.instagram.com/federicoscavo

https://soundcloud.com/federicoscavo

https://www.youtube.com/user/federicoscavo