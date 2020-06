DREAM NATION 2020

Depuis 2014, Dream Nation se donne pour mission de réunir, faire danser et rêver des milliers de festivaliers. La diversité et la différence y sont célébrées haut et fort !

Il est l’ unique Festival francilien qui, 3 jours durant, concentre la crème des artistes internationaux les plus reconnus et la scène émergente d’aujourd’hui, en misant sur l'éclectisme et la mixité de son line-up pour rassembler tous les styles de la nation électronique : Techno to Acid, Dubstep to Drum&Bass, Progressive to Trance, Hardstyle to Hardcore… A chaque scène sa thématique, telle est la recette du Festival Dream Nation.



Cette année, une soixantaine d’artistes nationaux et internationaux se relaiera derrière les platines pour transporter l’âme des « dreamers » dans de nouvelles dimensions. Dream Nation vient de dévoiler les noms de son line-up vertigineux, toujours plus qualitatif et éclectique, entre légendes, headliners & révélations dont certains très rares en France.

Pour sa 7ème édition, Dream Nation a une nouvelle fois vu les choses en grand avec une nouvelle trilogie de nuits et de jour.



Pour une expérience encore plus exceptionnelle, cette année, l'Opening (vendredi 18 septembre) se déroulera dans un nouveau lieu, le Nexus, vaste entrepôt réinventé warehouse avec mapping vidéo immersif à 360°. Ce temple accueillera les premiers festivaliers dans un univers futuriste et psychédélique, avec aux commandes les fers de lance de la scène Trance Française, la légende de la Psytrance Talamasca, Greg Hilight du célèbre groupe Hilight Tribe ou encore l’extraterrestre le plus frappadingue de la Trance, Graviity ! Ce voyage hypnotique sera une parfaite mise en jambe avant la grand messe du lendemain !

Le Main Event (samedi 19 septembre) réinvestira les Docks de Paris, les mythiques entrepôts industriels des Magasins Généraux de la Ville de Paris, classés patrimoine culturel national, avec 5 scènes réunissant les principales tribus de la galaxie électronique. Une palette large de styles de musiques électroniques sera représentée par ses poids lourds, précurseurs respectifs et les talents émergents incontournables pour faire trembler la capitale.

La scène Techno rassemblera de grands noms adeptes d’une Techno sombre et extatique, avec notamment un show inédit et exclusif à Paris, l’alliance hybride de Paula Temple, éminence de la scène Techno et du phénomène masqué Snts, flanqués du souverain incontesté et créateur du Neoacid Jacidorex ; également sur cette scène, d’autres figures emblématiques de la scène Techno internationale, les ovnis SHDW & Obscure Shape et le mystérieux Cleric, aux cotés des représentants de la scène française en pleine ébullition, Minimum Syndicat, tête de proue du Revival Rave, ou la nouvelle étoile montante Sentimental Rave.

La scène Trance transcendera les foules avec les producteurs et DJs internationaux les plus influents dans leur domaine, la véritable icône de la scène Progressive Trance Neelix, et Ajja la légende par excellence de la Psytrance. D’autres acteurs fondamentaux du genre seront aussi présents comme le génie incontournable Berg, le roi de la Full-On Avalon, et le Beethoven de la Trance, Phaxe ! Ces titans seront secondés d’une main de maître par la tornade française Unlogix et l’activiste Sensifeel.

L’arène Dubstep / Drum’n’Bass va réunir plusieurs mastodontes, avec comme chef de file LE duo français de la Bass Music Dirtyphonics, jouxtant les meilleurs producteurs Dubstep du moment comme le pionnier Space Laces, l’évident Eptic ou le jeune prodige frenchie Samplifire. Des B2B uniques en France verront le jour avec par exemple celui de la légende Doctor P et du poids lourd Dirty Dubstep Cookie Monsta, le duel épique des gardiens du temple Neurofunk, Phace et Misanthrop ou la battle des maitres du Jump-Up Majistrate, Upgrade et Nu Elementz. Quant à "la crème de la crème" de la Drum’n’Bass, Ed Rush et Audio combineront leurs talents au sein du projet dévastateur Killbox. Tourbillons de basses et mixs dévastateurs en perspective !

La scène Hardstyle / Hardcore sera elle aussi marquée par des exclusivités et duos inédits de pointures mondiales du genre à l'énergie sauvage ! Les deux poids lourds du Hardcore, Mad Dog et Anime s'affronteront lors d'un puissant duel, tout comme les deux génies du Raw Hardstyle Act of Rage et Rooler. La mouvance française sera représentée par des combats aux platines entre les As du Frenchcore, Le Bask et Remzcore, ou ceux de la nouvelle génération Tribecore Vortek’s et Venom. Cette scène accueillera également le maître incontesté du Hardstyle néerlandais Warface, les mystérieux héros masqués D-Fence et The Satan, et le turbulent crew parisien Casual Gabberz.



Le collectif Seth, l'avant garde d'une nouvelle scène en quêtes d'expérimentions sonores, prendra le contrôle de la scène Outdoor, avec un line-up composé de découvertes Acid Techno et Industriel.

Quant au Closing (dimanche 20 septembre), les collectifs activistes Techno Newtrack et Pwfm prolongeront la fête en mode After à la Plage de Glazart, spot éphémère et dépaysant avec les pieds dans le sable et la tête dans les nuages… Les fêtards les plus vaillants clôtureront ce week-end électronique en beauté !

En plus de cette programmation musicale exceptionnelle, Dream Nation, c’est aussi une expérience unique dans des univers oniriques, conçue comme une grande exposition immersive retraçant les codes et valeurs des grandes familles de l’électronique. Comme à son habitude, le Festival proposera un voyage futuriste dans un décor spectaculaire, composé de scénographies impressionnantes, décorées et magnifiées par des installations vidéo et mappings 3D, des projections holographiques, des écrans led, des lasers et des lights show. Il sera aussi peuplé de circassiens, jongleurs, performeurs et autres créatures fantastiques de tous genres en déambulation sur les dancefloors, aux abords des stands d’animation et des corners de chill out. Dream Nation fait partie de la nouvelle vague de festivals qui hisse l'expérience et la découverte au même niveau que celui de la qualité artistique.



RENDEZ VOUS DU 18 AU 20 SEPTEMBRE



Porté par son amour et sa passion inébranlable de la fête, Dream Nation renouvèle les expériences et les plaisirs du 18 au 20 septembre 2020 pour faire vibrer les Dreamers à l'unisson, sous la devise qui n’aura jamais été aussi nécessaire en contexte : « One Dream, One Nation ».