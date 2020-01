DJ Robb-O

Né et élevé à Bay Shore NY, DJ Robb-O est assaisonné avec une variété d'expérience de DJ.

Après avoir fait des tournées internationales, des concerts et des apparitions à la télévision, on pourrait facilement l'appeler le DJ rock à la fête dont vous n'avez jamais entendu parler!

Aujourd'hui, il produit de la musique et exploite son label - GROOVY MUSIC / MDCCCVI.

Il est également Dj et hôte de son émission de mixage intitulée DEEP HOUSE WITH A KISS OF SOUL.

Avec un travail acharné et de l'amour pour tous les genres de musique, tout le monde s'attend à ce que Dj Robb-O s'appuie sur ce qu'il fait depuis les années 90.

#iamdjrobbo #mdcccvi #groovymusic

Lien: workingrobbo.ucraft.net

En diffusion sur DISCOID, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche de 13h00 à 14h00.