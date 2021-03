Dean Zlato - DZ Radio

Dans un parcours immersif de techno cérébrale aux influences industrielles, Dean Zlato rend hommage à l'inspiration mondaine qu'il prend littéralement.

Né et élevé à Sydney, où les sons underground australiens s'épanouissent avec un caractère unique, la carte appelle à une épingle franc sur Zlato, l'amenant au point même où ses véritables traits techno sombre et industriel augmentent, car il peut passer de 128bpm à 140bpm en un clin d'œil, apportant à n'importe quelle fête cette ambiance d'entrepôt.

Avec une oreille au sol, son approche de la musique après les heures de travail se transforme en une sélection réfléchie de passionnés de musique de l'Australie au monde entier, présentant des œuvres de studio scintillantes prêtes pour les passionnés.

Prenant la vaste révélation d'Amélie Lens aux côtés d'icônes pionnières de Pan-Pot, Coyu, Slam, Dax J et Perc, ses airs sont solides et son signature bien défini.

Portant la musique au grand public, Dean Zlato livre sa propre émission de podcast `` DZ Radio '', avec déjà plus de 70 épisodes en ligne, soulignant l'inspiration qu'il tire de voyages musicaux à travers le monde comme Amsterdam Dance Event et retour à Sydney. Présentant une techno percutante dans sa forme la plus raffinée et une ferveur sans fioritures, il y a une beauté infaillible sur laquelle s'accrocher avec lui.

En plus de ses talents de mixeur et de ses performances trépidantes, il est également un producteur talentueux et joue toujours ses morceaux inédits lors de ses concerts.

Il est définitivement un pistolet techno sur lequel garder les yeux.