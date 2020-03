CRISTIAN VARELA

Cristian Varela célèbre 25 ans de carrière.

L'histoire de la musique électronique en Espagne réserve un espace privilégié, l'indiquant comme une pièce indispensable pour la construction de l'industrie nationale de la musique de danse et comme l'un de nos artistes pionniers à l'échelle internationale.

L'artiste madrilène écrit à la première personne certaines des pages les plus transcendantales de cette évolution, se dressant comme un véritable pionnier dans les sujets les plus divers, qui forment aujourd'hui la feuille de route de cette profession. Il s'agissait des premières Lives, des sessions de 4 plats, des grands événements et festivals ou de la création d'un label Techno avec un large projet international.Sa vision avancée l'a placé comme l'un des principaux précurseurs de la professionnalisation de notre scène. Enregistrements pornographiques, Phrenetic Society, Electrosonic Festival ou Manita ne sont que quelques exemples de leurs propositions et créations originales. Loin de s'accommoder de ce statut, Cristian est toujours resté fidèle à sa vocation d'entrepreneur multidisciplinaire et continue de nous surprendre année après année avec des conceptions nouvelles et passionnantes. En 2015, VARELIVE ouvre, une touche à la musique électronique en direct, en temps réel, avec liberté de création et utilisant la technologie Emulator. Toujours intéressé par son environnement, il a été impliqué dans différentes actions de solidarité et campagnes de sensibilisation. Parmi les plus récentes, citons la campagne de la Fondation pour l'assistance contre la toxicomanie (FAD), celle menée par la Direction générale de la circulation (DGT) qui a remporté le Zero Wave Award 2015 pour la sécurité routière, partisans de la Croix-Rouge, ou son projet actuel "Varela Concept", une collection de 12 titres qui cherchent à sensibiliser le public aux problèmes de la planète et de l'environnement, afin de récolter des fonds pour cette bonne cause et profiter de l'occasion pour déchaîner sa facette Compositeur symphonique C'est cet aspect de son talent l'un des plus satisfaisants, étant un compositeur de bandes sonores pour le cinéma, le théâtre, la publicité et les spectacles depuis 1986. Il a un album symphonique enregistré dans les légendaires studios d'Abbey Road dans lesquels il a avec la participation des meilleurs musiciens de chambre. Ses dernières représentations publiques dans ce domaine ont eu lieu lors des défilés du célèbre designer de la maison royale espagnole Felipe Varela, pour lesquels en plus de composer la musique de ses défilés, Cristian la joue en direct.

Pendant toutes ces années, Cristian Varela a su trouver le parfait équilibre entre ses projets studio et sa vie de DJ international. Ses spectacles continuent de parcourir le monde à travers les principales salles et festivals de chaque pays et continent. Son charisme lui a permis de gagner le soutien inconditionnel de Carl Cox, un géant de la techno qui l'a année après année dans ses principaux événements. Il s'est produit dans des festivals ayant le plus grand impact au monde, tels que Ultra Music Festival Miami, Awakenings, Tomorrowland, Exit, I Love Techno ou Creamfields, parmi tant d'autres, et les médias du monde entier se tournent vers leur musique, leurs décors et vos projets C'est pourquoi son émission de radio est diffusée sur 100 stations dans 30 pays différents.

Sa créativité inépuisable en studio fait de lui l'un des créateurs espagnols les plus prolifiques de la musique électronique, avec plus de 160 références dans des labels de haut niveau tels que Sony / BMG, Plus8 / Additive, Primate UK, Intec, Toolroom , Bedrock ... Son caractère agité et sa capacité autodidacte l'ont placé comme l'une des rares marques de Beta Tester telles que Pioneer ou Roland, qui s'appuient sur leurs critères avancés, le même qui se transforme en cours et tutoriels qu'il enseigne depuis 1996 dans les principales écoles et manifestations professionnelles telles que Sónar + D, Eumes, Universidad Complutense de Madrid ou CEV, entre autres, s'engagent activement dans la découverte et la formation de jeunes talents.

Au cours de ces 25 années, Cristian Varela a reçu plus de 40 prix décernés par les principaux médias de l'industrie musicale. En Espagne, il détient des dizaines de prix qui le désignent comme le meilleur DJ du pays. Une mention spéciale mérite les prix obtenus aux International DJ Awards, qui sont nommés Meilleur DJ Techno en 2007 et 2013, étant le seul artiste espagnol à obtenir ces honneurs et le plaçant comme l'authentique ambassadeur de la Techno espagnole, un artiste total qui brille avec propre lumière dans tous les coins de la planète.

Site officiel: https://www.cristianvarela.com/

LISTE DES PRIX

Meilleur meilleur DJ techno international (DJ Awards 2013)

Meilleur DJ Techno (DJOners 2011)

Meilleur DJ de l'année (Deejaymags 2010)

Meilleur DJ de l'année (DeejayMags 2009)

Meilleur DJ Techno (DJOners 2009)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2008)

Meilleur DJ de l'année (DJOners 2007)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2007)

Meilleur meilleur DJ techno international (DJ Awards 2007)

Meilleur DJ Techno (DJOners 2006)

Meilleur label techno: disques pornographiques (DJOners 2006)

Meilleur DJ national (DJOners 2006)

Meilleur sceau de disques pornographiques techno (Deejaymags 2006)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2006)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2005)

Meilleur label techno: Records pornographiques (Deejaymags 2005)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2004)

Meilleur label techno: Records pornographiques (Deejaymags 2004)

Meilleur club: Emotion Tech Club (Deejaymags 2003)

Meilleure piste techno: Hardsperm (Deejaymags 2003)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2003)

Meilleure session de mixage de cd: salle de mixage (Deejaymags 2002)

Meilleur remix: Electric Deluxe (DJOners 2002)

Meilleur remix: Electric Deluxe (Deejaymags 2002)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2002)

Meilleur DJ de l'année (DJOners 2002)

Meilleur DJ de l'année (Deejaymags 2002)

Meilleur producteur techno (Deejaymags 2001)

Meilleur DJ Techno (Deejaymags 2000)

Meilleur album interne