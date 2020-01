BORN TO RAVE

Après son succès national en 2019, la tournée Born To Rave revient le samedi 22 février 2020 au Trabendo à Paris pour une nuit placée sous le signe de la fête et des musiques électroniques ! Déferlante de BPM au programme !

Défricheur de talent, activiste de la première heure et aujourd’hui leader du genre, le label Audiogenic a toujours eu à cœur de promouvoir la frange dure de la Techno aux oreilles du plus grand nombre afin de faire danser les foules. L’esprit de la soirée « Born To Rave » porte cette même volonté, et réinvestit le Trabendo le samedi 22 février à Paris.

Ce sont des artistes tous plus talentueux et survoltés les uns que les autres qui se succéderont aux platines pour offrir un condensé détonant de Hard Music, entre Hardstyle, Raw, Hardcore, Uptempo et Frenchcore. Une programmation rare, composée de têtes d’affiches internationales et nationales auxquelles s’ajouteront des étoiles montantes régionales. L’ensemble sera mis en scène avec des projections 3D et du mapping vidéo, afin d’offrir au public parisien une expérience réellement immersive dans les méandres des genres.

F.Noize, le prophète de l’Uptempo mondiale, ouvrira le bal avec un show hors-norme qui dévaste littéralement ses parterres de fans à travers le monde, et sera entouré par la crème des DJs et producteurs actuels.

A ses côtés, Radium, figure majeure de la scène Hardcore Française, membre du mythique duo Micropoint et père fondateur du Frenchcore, le secondera d’une main de maître à coups de caisses claires foudroyantes et de kicks tranchants.

Lady Dammage, jeune et rare figure féminine du genre, électrisera quant à elle le dancefloor oscillant entre les rythmiques énergiques du Hardcore et les BPM effrénés de l’Uptempo.

Quant à Ncrypta, le nouveau prodige allemand du Raw Hardstyle, avec ses kicks cataclysmiques et ses atmosphères massives promet une performance énergique !

A ces mastodontes s’ajoutent les figures de proue hexagonales JKLL et Psiko véritables prodiges devenus incontournables dans le domaine du Frenchcore, ou l’un des pionniers du Hardstyle français Insuspect, qui conjugueront leur force pour faire vibrer Paris !

Beats énergiques, rythmes euphoriques et mélodies enivrantes : un mélange explosif à ne pas manquer le samedi 22 février à Paris !