WEBRADIO DISCOID

Andre Crom OFF Recordings Radio

André Crom présente "OFF Recordings Radio". "OFF Recordings", basé à Berlin, est depuis longtemps reconnu comme l’un des principaux labels de musique électronique underground.

Et la période récente a vu sa popularité parmi les amateurs de techno fonctionnelle à émotionnelle augmenter rapidement.

Alors que l'élite mondiale des DJ diffuse chaque semaine les sorties de OFF dans des clubs et des festivals du monde entier, l'émission "OFF Recordings Radio" diffuse le son du label à tous les mélomanes, de manière simple et selon le canal ou l'appareil que vous choisissez pour votre écoute. expérience.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 22h00 à 23h00.