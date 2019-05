WEBRADIO DISCOID

Fabio Neural

Fabio Neural est un DJ et producteur de musique italien qui a mis son talent à profit et l'a utilisé pour propulser sa carrière au sein de la scène musicale italienne et internationale.

Il a acheté sa première platine à l'âge de 17 ans en jouant avec des amis pour s'amuser à leurs soirées.

Au fur et à mesure que ses compétences progressaient, Fabio a commencé à jouer dans des clubs locaux et en 2006, il a décidé de s’engager pleinement et de consacrer sa vie à la musique.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 22h00 à 23h00.

Il irait ensuite à l'école Microfusa de Barcelone pour perfectionner sa technique. Plus tard en 2007, il a participé à un concours de DJ à Ibiza pour les nouveaux talents et a remporté le grand prix. Cette victoire lui donnerait la chance de se produire sur certaines des plus grandes stations de radio de l'île; principalement Ibiza Global Radio, Sonica et Europa FM.

En 2010, Fabio a axé sa passion sur la production musicale et son premier morceau, Guru, a fait ses débuts sur le label de Steve Lawler - VIVA Music.

Le prochain EP, Porto Alegra, en a fait son 500ème mix essentiel de Pete Tong. La même année, «Let Me Play» et «Brooklyn» sont également apparus dans 10 Years of Terminal M.

Entre-temps, sa passion générale pour la musique l'a gardé ouvert d'esprit et lui a permis de jouer dans une grande variété de genres, allant de la techno dub aux sons électroniques et rythmiques, dans certains des meilleurs clubs italiens tels que Tenax, Cocorico ', Reflex (Ex-Insomnia), Tartana et Kama Kama.

Non content de cela, Fabio a continué avec des sorties uniques et une série d’excellents EP tels que Yoda sur Intec et Shuzu sur Sci + Tec avec quelques titres inclus dans les compilations prestigieuses telles que The Revolution of Space et 25th years of Space.

Au cours de sa résidence de sept ans à Tini ’Soundgarden à Cecina, il a eu l’honneur de partager la scène avec de grands artistes de renommée internationale tels que Richie Hawtin, Chris Liebing, Loco Dice, Adam Beyer et Carl Cox, pour ne nommer que ceux-ci. Il a également joué lors des six premières éditions de Sven Vath dans le parc en Italie.

L'année 2016 a été encore plus mémorable pour Fabio. Carl Cox (qui s’était déjà rencontré pour la première fois en 2011) a non seulement joué ses morceaux Kora et Black Widow dans le monde entier, de Ultra à Miami à Time Warp en Allemagne et Sunwaves en Roumanie, mais Carl l’a également invité à jouer dans la Main Room de Espace à Ibiza pour la dernière saison de sa série de soirées Music Is Revolution. La cerise sur le gâteau est arrivée avec l’EP «Shamama» en collaboration avec Fideles sur Truesoul d’Adam Beyer. En 2017, la collaboration avec Fideles s’est poursuivie et leur EP «Waiting Drop» a atterri sur Ovum Records de Josh Wink. Pas étonnant qu'avec ces productions prolifiques, Traxsource l'a classé 48ème dans le top 100 des artistes techno. 2018 a débuté avec deux morceaux choisis par Carl Cox pour son Essential Mix sur BBC Radio 1. Fabio Neural continue de marquer de son empreinte cette année sur la scène musicale mondiale avec de nouvelles sorties et de nouvelles scènes dans l'attente de son ensemble énergique à travers le monde.