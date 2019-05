WEBRADIO DISCOID

Reanna Peris, basée à Berlin, a grandi dans la magnifique ville de Thessalonique, en Grèce.

Inspirée par des technos titans tels que Jeff Mills et Carl Cox, sa passion pour la musique a joué un grand rôle dans sa vie depuis ses débuts et l'a séduite pour le son électronique.

La vision de Reanna et son dévouement envers la scène ont été à l’origine des premiers concerts de DJ dans la capitale techno allemande.

Reanna est certainement à surveiller en 2019.

Son son est un mélange de groove et d'acidité, toujours orienté vers la piste de danse.

GET INTO THE GROOVE