© Webradio DISCOID

Christian Barbuto

l'emplacement était à sydney (australie) ou un membre influent de la société techno est né.

celui-ci devrait être découvert 20 ans plus tard en 1999, après l’étudiant à son égal de compétences et son processus musical, au sujet de son déménagement aux états-unis et éventuellement à austin, texas.

c'était ici, dans la capitale de musique vivante du monde, ou l'industrie protégé christian barbuto réalisera complètement sa capacité créative et son droit au souterrain.

En diffusion sur DISCOID, tous les jours de 22h00 à 23h00.

Pendant près de deux décennies, son son en constante évolution reste fidèle aux attributs sombres et gourmands de la techno. Regardez avec émerveillement les décors de Barbuto jeter un sort sur la piste de danse. Tissant des foules entre des moments de groove profond et contagieux jusqu'à une modulation minimale, il aborde chaque performance avec intelligence et énergie vive. Gardant le public sous pression pendant des heures et des heures, il reste rarement moins de 3 ou 4 canaux de groove techno infectieux circulant et crachant à travers différentes unités d’effets créant certaines des baisses les plus explosives que vous puissiez entendre, Barbuto met la barre beaucoup à la portée de tous.

C’est précisément ce qui a fait atterrir Barbuto sur nombre des marques les plus prestigieuses de l’industrie, notamment Tronic, Octopus, Transmit, Funk n’ Deep, Phobiq, Natura Viva et 43rd Degree Records, entre autres. Il hypnotise les pistes de danse de WeLove (Sydney Australie), de WMC (Miami), de la Kingdom Nightclub (Austin), du BPM Festival (Mexique), de CODA (Toronto), de Monarch (San Francisco), d'Avalon (Los Angeles), de Space (Miami). ), Tree House (Miami), Vertigo (Costa Rica), The Palms (Guatamala), End End (San Francisco), Spin (San Diego), Jet Lounge (Houston), Ethique (Austin), Contrôle de la qualité (Salt Lake City ), Tonic (Reno), Nocturnal (San Francisco) et des dizaines de fêtes clandestines en Amérique du Nord et en Amérique centrale.

Vous pouvez: Suivre Barbuto a www.barbutodj.com