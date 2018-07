Webradio DISCOID

Techno Parade 2018

La Techno Parade fête ses 20 ans

le samedi 22 septembre 2018

La Techno Parade s’apprête à célébrer ses 20 ans samedi 22 septembre, un anniversaire symbolique qui marque 20 ans de musiques électroniques et de combat pour leur reconnaissance en France.

Tout commence en février 1996 avec l'annulation de la soirée Polaris à Lyon. Dans un contexte de diabolisation des musiques électroniques et d'évènements annulés, plusieurs acteurs du secteur décident de s'allier en fondant l'association Technopol, créée pour venir en aide sur le plan juridique aux organisateurs d'événements et pour revendiquer le droit de faire la fête.



Parallèlement, Jack Lang découvre la Love Parade à Berlin et souhaite développer l’initiative en France. Très vite, Technopol s’empare du projet : l'idée d'une manifestation, à la fois militante et festive, en complément des actions menées par l'association, naît dans les têtes des organisateurs.

La première Techno Parade voit le jour samedi 19 septembre 1998. Elle rassemble 36 chars et plus de 200 000 participants et devient ainsi le plus grand rassemblement des musiques électroniques de France.



Trois mois après la victoire des bleus en juillet 1998, Paris connaissait un nouveau moment de liesse dans ses rues avec le rassemblement de plusieurs centaines milliers de personnes réunies autour de la cause des musiques électroniques.



2018. L’histoire se répète. La France arbore fièrement sa deuxième étoile et la Techno Parade s’apprête à fêter non moins fièrement 20 années de manifestation pour une prise de conscience des médias, du grand public et des institutions.



Si des avancées notables, une éclosion et une diversification d’événements de musiques électroniques sont à constater, cette édition anniversaire sous le défilé aura ses griefs.

La circulaire Collomb entraînant la facturation des forces de l'ordre aux organisateurs de festivals et les annulations répétées - et sans justification particulière - de nombreux évènements à dominante techno restent des freins conséquents au développement du secteur.



C'est donc de manière toujours aussi militante que le plus grand événement national dédié aux musiques électroniques soufflera sa 20ème bougie avec au programme une dizaine de chars qui défileront dans les rues de Paris aux rythmes des sons techno, house, trance, drum’n’bass ou hardcore.