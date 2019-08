George makrakis

Homme d’une intensité et d’une passion déterminées pour son métier, George Makrakis est au cœur de la scène musicale underground athénienne depuis plusieurs années.

Le pedigree de George dans le genre techno est pur-sang, car sa musique a toujours été essentielle et pertinente depuis ses premiers concerts dans certains des lieux les plus prestigieux de la Grèce tels que Luv, Danza, Kalua, Miroir et Zoo, pour donner ensuite lieu à une réputation bien établie. et un luminaire Dj.

En diffusion sur DISCOID tous les jours de 23h00 a 00h00.

Centrant ses efforts sur son propre surnom, George Makrakis est devenu une force avec laquelle il faut compter depuis son plus jeune âge.

Impliqué dans la musique ainsi que dans la scène de clubs locaux dès son plus jeune âge, des représentations dans divers concerts et fêtes underground ont finalement conduit à des représentations aux côtés de A.Paul et Raul Mezcolanza, jetant ainsi les bases du succès à venir.

Un large éventail d'études dans l'industrie de la musique a fourni une plate-forme pour continuer et marquer sur son propre matériel de production.

La musique jouant un rôle fondamental dans les années de formation de George, le temps passé à perfectionner ses talents de pianiste classique a beaucoup aidé le dj et producteur grec à mener une carrière qui l’a propulsé dans les hautes sphères de la performance et du travail de production.

L'apprentissage de plusieurs techniques de production au cours d'innombrables heures de cours lui a donné l'inspiration et la compréhension nécessaires pour aller au-delà du travail de ses héros musicaux.



Après de nombreuses années de silence, c’est ses débuts en 2014 qui illustrent le mieux son talent et le son de marque, voyant son travail uni à une foule de clubs grecs de renom tels que Maze, Loft, The Apartment et Skull. La sortie de sa propre empreinte, Liquify, en septembre 2015, est un autre fait saillant de sa carrière, célébrant un autre moment marquant: un label de qualité et de distinction dans un monde de la musique en constante évolution.



LIQUIFY

Un homme avec un riche héritage musical, la prouesse musicale de George Makrakis dans ses premières années, a finalement conduit à un pas de côté adroit pour les platines, une fois que la techno a frappé la scène musicale athénienne. Son désir de produire la musique issue de ses platines a rapidement conduit à la publication de sa première empreinte «Liquify», un label qui permet de repousser encore les limites de la musique techno avec un mélange unique de rythme et de mélodie.



Le label lui-même est un ardent défenseur de l'idée de créer un monde unique pour explorer les sons techno en profondeur, et que la musique est volontairement flexible et en constante évolution. Avec la musique jouant un rôle fondamental, Liquify est définitivement une empreinte déterminante pour la musique, prête à émerger et à déployer ses ailes généreuses.