© Webradio DISCOID

Randy Seidman Open House

TURN IT UP! Open House est un spectacle de mélange de musique électronique mensuel mettant en vedette les plus récentes et grooviest profonde, technologie d'aujourd'hui et progressive.

Hébergé par Randy Seidman, Open House comprend ses propres mélanges ainsi que exclusifs clients mixes des plus grands DJs du monde entier.

Les épisodes passés ont inclus des artistes tels que Ad Brown, Claes Rosen, Dinka, Moonbeam, Chris Lake, Matan Caspi, Incognet, Dinka, Sezer Uysal, Eximinds, et beaucoup plus.

